Marion Reimers tiene encontronazo con Zerón por polémica

Nuevamente MarioN Reimers volvió a ser tendencia en redes sociales, solo que ahora fue por tener una discusión con su compañero Omar Zerón mientras se encontraban en la transmisión de un programa en vivo.

El altercado se dio luego de que se analizará una anotación por parte del argelino Riyad Mahrez del Manchester City, cuando en el momento de oponer ideas, el comentarista deportivo señaló que la anotación había sido de calidad, pero este comentario no fue bien recibido por Reimers.

Por lo que la analista deportiva mencionó: “ah dificilísimo. No, bueno denle el Puskás de una vez, Zerón”.

Ante esto, Omar Zerón respondió: “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, eh”.

Luego de la contestación del comentarista, tanto Marion Reimers como Ricardo Murguía mostraron su inconformidad.

Pese a que Murguía buscaba seguir con el tema futbolístico, la periodista increpó a Zerón.

“¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿Por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, dijo.