Maribel Domínguez, la jugadora que se hizo pasar por hombre

Maribel pasó detener que disfrazarse de hombre para poder cobrar por gol a ser entrenadora de la Selección Mexicana femenil Sub-20

Por: Redacción INFO7

julio, 21, 2022 16:55

Maribel Domínguez es una mujer que vivió una situación difícil y se la vio complicada para poder trascender en el futbol. Ella vivió apretada en una casa en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, sufrió del abandono de su padre y en la escuela no era su fuerte.

En lo que siempre destacó fue el futbol, ella se "alquilaba" para jugar todos los fines de semana en los equipos varoniles para ganar los partidos y cobrar por gol marcado; por ello muchos le decían "Chiruca".

Para evitar llamados de atención en las ligas se veía obligada a disfrazarse de hombre.

Tras el abandono de su padre, Maribel tomó papel de proveedora. El auto semi abandonado de su padre fue vendido, aunque ese dinero no fue dirigido a agrandar su casa, ya que lo necesitaban para pagar las deudas del día a día.

A pesar de generar ingresos a través de las selecciones estatales y nacionales, este seguía siendo insuficiente, ya que la casa seguía en obra negra. Así que fue a Estados Unidos a probar suerte, lo cual le resultó de maravilla ya que Maribel logró captar la atención de los equipos semiprofesionales de Estados Unidos. Ganó dinero yendo a Kansas y Atlanta, y gracias a su esfuerzo, la casa comenzó a tomar forma; pero la liga estadounidense cayó, por lo que la obra volvió a quedarse parada.

En el naciente proyecto de la Selección Mexicana Femenil, involucró su nombre con algunos directivos de la primera división mexicana, y hasta el 2004 le propusieron inscribirla en el Atlético Celaya, que estaba en segunda división.

Esto nunca se concretó, pero su nombre se escuchó hasta Europa. Se fue a España, al Barcelona, al Atlético de Madrid. Tras unos años de trabajo fue colocada en el top 5 de mejores jugadoras del mundo. Y nuevamente pudo tomar forma la casa en Chalco.

Maribel, con el apoyo de Leonardo Cuéllar, pudo trabajar codo a codo con otras pioneras del futbol femenil como lo son Fátima Leyma, Iris Mora y Mónica Vergara, en el estandarte del equipo mexicano, el cual logró ir a dos Copa del Mundo (1999 y 2011) en donde anotó un gol en cada una de ellas.

En el 2004 el equipo mexicano pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Atenas gracias a un gol de Maribel. Tras 20 años de carrera, en el 2017 Maribel se retiró.

Comenzó a adentrarse en los cuerpos técnicos de las selecciones femeniles hasta que hace apenas 2 años fue nombrada directora técnica del combinado nacional Sub-20, con el cual logró la clasificación al mundial que dentro de poco se celebrará en Costa Rica.

Actualmente, Domínguez está envuelta en un escándalo, pues fue separada de la Selección Mexicana junto con su cuerpo técnico, pues aseguran que existen posibles casos de abuso y acoso sexual contra las jugadoras que han pasado por el selectivo con límite de edad.

Cabe mencionar que la denunciada no es la entrenadora, si no un integrante de su equipo técnico, sin embargo, Maribel había estado enterada de esta situación, pero no hizo nada para detener o denunciar al agresor.

