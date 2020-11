 Sabemos su nombre, ahora queremos conocerla más

Como clásica sinaloense, María Fernanda Olvera Orihuela luce un cuerpo inquietante, hermoso, podría decirse perfecto y es que sus medidas de 90-70-100, así lo demuestran

Esta bella y voluptuosa modelo oriunda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, explica y afirma que su gran pasión es el boxeo, deporte que le atrae prácticamente desde niña.

México es un país que destaca, deportivamente hablando, por su enorme potencial para ´fabricar´ campeones del mundo, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Rubén Olivares, Saúl Álvarez y Juan Francisco Estrada, pueden ser claro ejemplos de lo que estoy diciendo", señala

"Mafer" (como le llaman con cariño), quien también asegura que le atrae el futbol americano.

Fernanda comparte su tiempo ejerciendo sus actividades de modelo y edecán con los estudios de cosmetología, lo que según ella, podría resultar fundamental en su vida futura.

"Me encantan los corridos, la banda y un poco el reggaeton, el pop, de todo un poco y mis platillos preferidos son los mariscos y el aguachile. Me encanta viajar, conocer nuevos lugares, costumbres; me encantan los pueblitos mágicos, nadar, divertirme con mis amigos, dormir y pasar el mayor tiempo con mi familia", añade.

Entre sus planes destaca llegar a ser un día una persona muy exitosa, "me encantaría poner franquicias de alguna marca y seguir modelando".

Su frase favorita: Sabes mi nombre, más no mi historia; has oído lo que he hecho, más no por lo que he pasado; sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo; me ves riendo, más no sabes lo que he sufrido; deja de juzgarme. Saber mi nombre, no implica conocerme.