Marcelo Flores decide representar a México y no a Canadá

El futbolista del Arsenal explicó los motivos por los que tomó la decisión de quedarse con la Selección Mexicana

Por: Luz Camacho

mayo, 16, 2022 13:03

Marcelo Flores, jugador del Arsenal, confirmó y dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de representar a México.

El futbolista de 18 años menciona que desde unos años atrás ha sido consciente del privilegio futbolístico que tiene al poder representar a tres Selecciones Nacionales destinas.

El jugador manifiesta que al crecer en un ambiente multicultural y tener la bendición de sentirte identificado con varios países, es normal cuestionar tu identidad y en ocasiones hasta dudar de tu origen mismo.

Marcelo tenía la opción de escoger entre Canadá, país donde nació y creció durante su infancia, así como Inglaterra, lugar donde creció como adolescente y donde mis sueños de futbolista se han ido consolidando poco a poco.

Destaca que su padre Rubén Flores, exfutbolista mexicano, le ha inculcado desde pequeño la pasión por el país Azteca y varias veces durante su infancia visitó México.

Aunque dice que no ha podido descubrir las respuesta, al menos ha llegado a la conclusión de que "ser diferente no me hace menos mexicano".

Asimismo dijo que de su parte seguirá entrenando como siempre lo ha hecho para ganarse un lugar en el Mundial. Y finalizó agradeciendo a los fans por su muestras de cariño durante los últimos meses.