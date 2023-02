Mahomes visita Disneyland tras ser MVP del Super Bowl

El quarterback de los Kansas City Chiefs visitó junto a su esposa e hijas Disneyland luego de obtener el trofeo Vince Lombardi ante Philadelphia Eagles el pasado domingo.

Mahomes fue nombrado como el mejor jugador del Super Bowl y es tradición que tras recibir esta distinción se visite el parque de diversiones.

El jugador junto con su familia acudieron este lunes a Disneyland para cumplir con la tradición que data desde 1987.

En su recuenta oficial de Instagram, Patrick compartió una imagen de él junto con su esposa y sus dos hijas.

“Welcome to the happiest place on earth, Bronze and Sterling” (Bienvenidas al lugar más feliz en la Tierra, Bronze y Sterling)”, escribió el jugador.