'Lupita' Martínez bate récord de defensas en boxeo

Notimex -

La marca de más defensas del título supermosca es el objetivo de la boxeadora Guadalupe Martínez, quien se declaró dispuesta a dar revancha a inicios del 2020 a Yéssica "Kika" Chávez.

Con cuatro defensas del cetro de las 115 libras al momento, "Lupita" Martínez se alista para enfrentar a Debani Balderas y sumar una más, aunque el objetivo está en superar la marca de diez que lograron Ana María Torres y Zulina Muñoz.

"Tengo la intención de romper el récord de los supermoscas, que mi nombre quede grabado en la historia, eso es lo que quiero para el otro año, aunque no será fácil, pues hay boxeadoras fuertes, rivales fuertes", indicó.

Luego de presentar de manera oficial la pelea del 14 de diciembre, la cual se realizará en Tulum, "Lupita" Martínez sabe que ante Balderas no será nada sencillo, rival de la que conoce poco, pero por ello se prepara de la mejor forma con su entrenador Juan Carlos "Bronquito" Contreras.

"Yo confío en mi equipo de trabajo, que es el que la estudia. Yo saldré como retadora, buscaré que nadie me quite lo mío, soy orgullosamente campeona del CMB y no me veo perdiendo", comentó la monarca.

En caso de salir con el triunfo, se perfila una pelea de revancha con la "Kika" Chávez para finales de febrero, algo de lo que apenas se enteró "Lupita", pero feliz de dar nuevamente la oportunidad a la de Ecatepec, Estado de México.

El promotor Pepe Gómez, por su parte, se mostró confiado en la calidad de "Lupita" y por ello acepta cualquier reto, como el de Chávez, aunque aclaró por qué esa pelea no pudo ocurrir a finales de 2019.

"´Lupita´ ha tenido guerras, contra ella una y en su casa, le dijimos que teníamos otros compromisos, queríamos cerrar en Tulum y la sigue que sea con ella, eso siempre dije. Ella quería aferrarse a algo, pero en el boxeo hay tiempos y momentos, lo entendió, de ganar el 14 el reto que sigue es con ella e inmediato, a finales de febrero", dijo.

Aunque el deseo de Martínez es hacer un récord de defensas, el promotor dijo que no quiere adelantarse a ello, sólo quiere que mantenga el mismo nivel y las cosas llegarán solas, incluso la posibilidad de que dispute un título Diamante.

Finalmente, espera que su representada cierre lo mejor posible el 2019 con un triunfo, descanse unos días y regrese a los entrenamientos para preparar su próxima pelea, "no tendrá navidad ni año nuevo, ella tiene trabajo".