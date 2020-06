Luka Romero, el "Messi mexicano", debuta y rompe un récord histórico en España

Con tan solo 15 años y 219 días, Luka Romero de convierte en el jugador más joven en debutar en la Liga en toda su historia

Por: Redacción Web

Madrid, España.- Luka Romero, futbolista del Mallorca conocido como el "Messi mexicano", se convirtió en el encuentro ante el Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano en el jugador más joven en debutar en la Liga en toda su historia, al hacerlo con 15 años y 219 días.

Nacido en México pero con nacionalidad argentina e internacional en categorías inferiores de la albiceleste, Luka Romero dejó su primera aparición en el fútbol español al recibir la alternativa con el Mallorca a los 83 minutos del duelo ante el Real Madrid.

Con el partido sentenciado Luka entró al campo y mostró su descaro, velocidad cada vez que tocó el balón y recibió una dura entrada.

Jugó con descaro ante el equipo más laureado de Europa en su primer capítulo con 15 años y 219 días que le convierten en el debutante más joven de la historia de la Liga española.

¿Quién es Luka Romero?

Luka Romero nació en Durango el 18 de noviembre de 2004 y es hijo de padres argentinos. Es catalogado una promesa del futbol argentino, pues aunque es de oríge mexicano, el joven ha dejado claro el amor que siente por la albiceleste.

"Toda mi familia es argentina y mi sueño es vestir la albiceleste. Tuve la suerte de poder jugar el Sudamericano con la selección argentina y me di cuenta de que con esfuerzo los sueños se cumplen", publicó en Instagram en julio del año pasado.

El atacante es hijo del exmediocampista de Quilmes y Atlético Rafaela, Diego Romero. A raíz de la profesión de su padre, nació en México mientras él se desempeñaba en los Alacranes de Durango en el 2004, pero vivió unos pocos meses en tierras aztecas. Tras el paso de su padre por el fútbol ecuatoriano, vivió toda su vida en España, donde fue tentado por Barcelona y el Merengue para unirse a sus inferiores. Pero finalmente eligió el Mallorca ya que su familia estaba afincada en esa zona.

Hace casi dos años, la selección argentina conoció su caso y decidió convocarlo para jugar el Sudamericano Sub 15: Luka aceptó la convocatoria y por el momento es parte de la estructura de la Albiceleste, siendo seguido de cerca actualmente por Pablo Aimar para la Sub 17.

Su padre trata de cuidarlo al máximo y no le gusta el apodo del 'Messi mexicano', que empieza a popularizarse para el joven, considerando que es añadir presión a su hijo.

"No le hace bien que empiecen a llenarle el oído. Condiciones tiene muchas, pero de ahí a compararlo con Messi... No me parece. A mí me hace recordar mucho a David Silva", afirmó, por su parte, el segundo técnico del Mallorca al diario AS.

(Con información de EFE e Infobae)