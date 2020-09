Luis Suárez: Revelan cómo había hecho trampa para obtener pasaporte italiano

"No habla una palabra de italiano", se escucha decir a uno de los profesores que aprobó a Luis Suárez, en un audio que revelaría que el examen que hizo para obtener la ciudadanía italiana habría sido arreglado

22/09/2020

ROMA, ITALIA.- Las autoridades investigan si el delantero de Barcelona Luis Suárez recibió ayuda ilegalmente para superar un examen de italiano la semana pasada, lo que le permitiría recibir un pasaporte europeo que le podría ayudar a fichar por un nuevo club.

El futbolista uruguayo no está siendo investigado, pero sí el director y el director general de la universidad de Perugia donde tomó el examen, por supuestamente ayudarlo a superar la prueba, reportaron medios italianos el martes.

El pasaporte italiano era clave para sellar el desembarco de Suárez en Juventus, algo que finalmente no sucederá ya que no daban los tiempos.

Al parecer, la prueba de nivel de Suárez habría sido amañada antes de que el ariete tomase el examen.

Suárez es uruguayo pero tiene orígenes italianos. Si puede obtener la ciudadanía italiana, no ocuparía plaza de extracomunitario en un nuevo equipo.

¿Qué se escucha en las conversaciones reveladas?

En las últimas horas el escándalo tomó más trascendencia, luego de que revelaran algunas escuchas que dejarían en evidencia la baja exigencia de los encargados del examen.

- "Hoy tengo la última lección y lo tengo que preparar porque no dice una palabra"

- "Oh Dios"

- "Y pasar dos horas de lecciones con alguien así no es fácil"

- "¿Y qué nivel debería pasar este chico ... un B1?"

- "Eee.. no debe, pero debe, pasará, porque con 10 millones de sueldo por temporada no se los puede arruinar porque no tiene un B1".

- "Por supuesto"

Otro extracto de la misma charla:

- "(Risas) ¿Considera que es un A1?"

- "(Risas). No hay esperanza. No conjuga verbos, no conjuga verbos. Habla en infinitivo

Sky Sport, La Gazzetta dello Sport y La Repubblica, quienes fueron los medios que realizaron la transcripción de la conversación, si bien mencionan que se trata de personas relacionadas al examen, no dieron más detalles sobre las identidades de los protagonistas de los audios.

Se sabe que bajo investigación se encuentran las principales cabezas de la Universidad para Extranjeros de Perugia: Giuliana Grego Bolli (rectora), Simone Olivieri (directora general), Stefania Spina (directora del Centro de evaluación y certificación lingüística y encargada de preparar al futbolista), Lorenzo Rocca y Cinzia Camagna.

"Hoy llamé a Lorenzo Rocca, que le contó sobre la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que le hará el examen", es otra de las frases que se reveló de estas escuchas. "Dime qué nota le doy y me voy", replicaron de una conversación que fue publicada en varios medios italianos.

Otra de las conversaciones que salieron a la luz:

"Poniéndonos serios otra vez ... hay una gran responsabilidad porque si falla se vienen los ataques terroristas..."

"¿Te parece que lo reprobemos?"

"Hicimos la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que hará en el examen. Entonces ... me dijo, mira, déjale elegir entre dos imágenes".

"Está memorizando las respuestas", se escuchó en otro de los diálogos. "Mi miedo es que los periodistas le hagan preguntas en italiano y la persona entre en crisis. Así que tengo un poco de preocupación", concluyó.