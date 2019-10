Le dan las gracias; Atlético San Luis despide a Gustavo Matosas

Notimex -

El técnico uruguayo Gustavo Matosas fue cesado por Atlético San Luis, en medio de una sequía de resultados, además de un señalamiento de supuesta corrupción en su pasado.

“Se informa que a partir de esta fecha Gustavo Matosas ha dejado de ser el director técnico de nuestro equipo”, indicó el club mediante un comunicado dedicado primeramente a su afición.

Matosas dirigía a la selección de Costa Rica y el 4 de septiembre pasado declaró en conferencia de prensa que “no me siento productivo, me siento como de vacaciones. No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido”.

Todas esas palabras fueron porque ya tenía un acuerdo con la directica del club mexicano, el cual abruptamente despidió al entrenador local Alfonso Sosa, lo cual generó sorpresa en el medio, porque este había ascendido al equipo y contaba con resultados más que aceptables en la Liga MX.

En su nueva etapa de estratega, Matosas no pudo entregar los resultados, porque en siete encuentros que dirigió en el máximo circuito perdió en cinco ocasiones: 2-3 ante Santos Laguna, 1-3 contra Toluca, 2-3 frente a Tijuana, 0-2 ante Querétaro y el sábado 2-3 contra León.

Precisamente, previo a este encuentro ante los "Panzas Verdes", se dio a conocer un audio en el cual, el uruguayo supuestamente incurrió en un acto de corrupción, al llevarse un porcentaje en la contratación de su compatriota Matías Britos, en su llegada a León, en 2012.

El sábado en la noche, luego de la derrota ante "La Fiera", dijo en conferencia de prensa que analizaba con sus abogados esta situación, pero nunca negó el hecho.

La directiva de Atlético San Luis también informó que Luis García toma las riendas del equipo de forma interina, el cual Gustavo Matosas deja en el puesto 14 de la tabla general con cinco triunfos, dos empates, siete derrotas, 19 goles anotados, 24 recibidos y 17 puntos.