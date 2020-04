Las Vegas será sede del Draft de la NFL en 2022

Debido a la pandemia, las reuniones se han estado llevando a cabo de forma virtual

Notimex -

Las Vegas.- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció durante la realización del Draft que Las Vegas tendrá la oportunidad de albergar dicho evento, pero que será hasta el 2022.

Las Vegas era la sede original para esta edición del 2020 que, debido a la pandemia del coronavirus, se tuvo que realizar de forma virtual en donde todos los participantes están llevando a cabo reuniones y tomando decisiones desde casa.

"Me complace anunciar que Las Vegas será la sede del Draft de la NFL del 2022, donde esperamos celebrar un evento aún más grande y mejor de lo que jamás podríamos haber imaginado este año", señaló Goodell.

"Felicitaciones a Las Vegas, a la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, a la organización de los Raiders y a la nación raider", complementó el comisionado.

Por su parte, Steve Hill, presidente de Las Vegas Convention and Visitors Authority, no ocultó su tristeza por no realizar el reclutamiento de este año, pero dijo sentirse contento de tener una nueva oportunidad.

"Estamos encantados de que la NFL nos haya dado la oportunidad de acoger el Draft en Las Vegas en 2022. Aunque estamos decepcionados por no haber podido dar vida a este emocionante evento de este año; planeamos hacer del 87º Draft anual de la NFL una experiencia que los aficionados al futbol americano nunca olvidarán", señaló

Cabe destacar que la edición del 2021 se llevará a cabo a finales de abril en Cleveland, Ohio; por tal motivo, Las Vegas tendrán que esperar un par de años más.