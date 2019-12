Kuri responsabiliza a FMF de cualquier daño a él y su familia

Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo Veracruz, dejó en claro que si le pasa algo a él o a su familia hace responsable de esta situación a la Federación Mexicana de Futbol (FMF)

Notimex -

"Vamos llegar hasta donde debemos llegar, lo que quiero aclarar es que a partir de este momento hago responsable a FMF y Televisa de cualquier daño contra mi persona y mi familia", dijo.

Ante la posible desafiliación del equipo Veracruz de la Liga MX, el dirigente afirmó que "los delincuentes estaban adentro de la Federación, los policías yo los vi adentro y donde hay policías suelen haber ladrones".

Afirmó que el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, le recomendó que mejor no se involucrara con los "poderosos", ya que podría salir mal librado.

"Bonilla me dijo: 'no te metas con los poderosos', el poderoso está allá arriba, dijo que un dueño aquí no aguantó. Yo no me he metido con los poderosos de futbol", declaró a una televisora internacional.

Kuri Grajales agregó que la FMF le debe dinero y que él nunca faltó al respeto a los directivos, en cambio "ellos me lo faltaron a mí".