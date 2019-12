Kenianos triunfan en Maratón Monterrey 2019

El Horizonte

Por: Luis A. Madrigal





Los Kenianos conquistaron la décimo cuarta edición del Maratón Monterrey 2019, al hacer el "1-2-3", donde se rompió una marca que tenía 10 años vigente y se implantó un récord para la carrera, donde además, una tapatía se impuso en la rama femenil.

Todo un éxito fue la edición 2019 de la carrera regiomontana que reunió a los velocistas más experimentados del país e internacionles, donde la fiesta deportiva permitió a Paco Galaviz, celebrar su maratón número 200 en su trayectoria como atleta.

El keniano Evans Kokir, se impuso desde los primeros kilómetros de la carrera y su velocidad le llevaron a culminar con un tiempo récord de 2:08:48, con lo que batió la marca que Hillary Kimaiyo dejo en el 2009, de 2:09:54, para firmar un nuevo registro para el Maratón de Monterrey.

Evans Kokir fue el primero en cruzar la meta con 2:08:48, y se desplomó metros después, pero al saber que rompió la marca del maratón, le salieron fuerzas para festejarlo.

Enseguida de Kokir, llegó su compatriota Rogers Ondati Gesabwa, con un tiempo de 2:14:56, mientras que el tercer puesto se lo llevó el también keniano Roobert Gaitho, que registró 2:17:42.

Tras la euforia por el "1-2-3" de los kenianos, Arturo Cortés, del Estado de México, fue el primer corredor nacional en cruzar la meta con un tiempo de 2:29:06. Mientras que el 'Cuate', Juan Daniel Guerrero, fue el regio número uno en terminar con una marca de 2:49:27.

Mientras que en la rama femenil, la sorpresa la dio la tapatia Isabel Oropeza, que por ocho milesimas de segundo se llevó los honores de la carrera. La jalisciense registró 2:40:40, y se impuso a las kenianas Leah Jeviwot que fue segundo lugar con 2:40 48 y Jemina Musao, que se quedó con el tercer puesto con 2:41:38.

Al finalizar la carrera, Oripeza confesó que con dolor en las piernas se aferró a quedarse con el liderato y no lo soltó pese a tener a Leah Jeviwot muy cerca. "La alcance en el 21, después me fui sola luego me dijeran que la tenía cerca pero le apreté, me sentí cansada de los piernas pero no me deje, sentí que me podía alcanzar, me dexia la gente que la traía cerca y me aferré a quedarme arriba y en el tramo final me dije, ya no puedo rendirme ahora".