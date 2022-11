Karely Ruiz revela que salió con jugador de Rayados

Karely Ruiz, una de las modelos de OnlyFans más famosas en México y también una de las influencers más seguidas en las redes sociales, había dicho anteriormente que jugadores de Tigres y Rayados le habían propuesto salir, pero nunca dio nombres, sin embargo, en una reciente entrevista confesó que sí llegó a salir con uno de ellos.

Aunque no suele hablar de su vida personal, la modelo de contenido para adulto en esta ocasión soltó de más al revelar en el programa de radio 'La Caminera' que el afortunado fue un futbolista del Club de Fútbol Monterrey.

La influencer con más de 7 millones de seguidores en Instagram aseguró que trata no relacionarse sentimentalmente con famosos, pero dicho jugador fue la excepción. Aunque aceptó que sí plática con algunas celebridades.

'A salir sí (la han invitado), muchos, pero no digo nombres, no puedo, luego me queman a mí, ya me ha pasado. Nunca (ha aceptado salir con famosos). Salí con un jugador de Monterrey. Sí hablo con ellos (con famosos), pero no digo nombres', afirmó entre risas nerviosas a los conductores.