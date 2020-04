Jurgen Damm admite no cumplir expectativas en Tigres

El jugador anunció que al concluir la temporada dejará el equipo de San Nicolás de los Garza para enrolarse en la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos

Notimex -

El mediocampista de Tigres, Jurgen Damm, fue sincero y reconoció que quedó a deber y no estuvo a la altura en el cuadro de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León).

"En el aspecto deportivo de acuerdo con el valor que tuve, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé; pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo", comentó para un canal deportivo nacional.

Anteriormente, el exjugador de Pachuca anunció que al concluir la temporada dejará el equipo de San Nicolás de los Garza para enrolarse en la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos; por lo que a pesar de lo declarado previamente, dice irse tranquilo.

"Me voy tranquilo porque sé que fui importante en los títulos contra Pumas, América, dos Campeón de Campeones, jugamos siete finales, Concachampions, Libertadores, y en todas gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar y ser importante", concluyó.