Julio César Chávez recibe homenaje y es nombrado 'Gran Jefe Maya'

Notimex -

En el marco de la inauguración de la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), “JC” Chávez recibió el homenaje, en el cual estuvieron personas importantes de su carrera, expugilistas con los que se presentó y también la sorpresiva aparición de Isabel González, su madre.

Sentado en un “trono” en medio del escenario, Julio César fue reconocido con una ceremonia maya para ser declarado “Nojoch Jalach”, que significa “Gran Jefe Maya”, escoltado por Óscar de la Hoya y Don King, quien fue su promotor.

Luego llegó su madre, Isabel González, para entregarle un “Cinturón Maya”, antes de que el histórico pugilista recibiera una ovación de los más de mil asistentes al inmueble.

Acompañado también por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, Julio César recordó un poco de sus inicios como peleador y de los sueños que tenía cuando era niño, uno el de ser campeón mundial y otro el de sacar a su mamá de lavar y planchar ajeno, y recordó una anécdota.

“Yo le decía a mi mamá: ‘cuando sea campeón la voy a sacar de lavar y planchar ajeno’, ella no me creía y me decía, ‘muchacho pen...’, y afortunadamente, gracias a Dios, cuando fui campeón le hice su casa, la saqué de ese trabajo y le decía: ‘se acuerda cuando le dije’, y ella me decía, ‘sí hijo, pero lo pen... no se te quitó’”.

El “Gran campeón mexicano” pudo apreciar videos de sus peleas con Mario “Azabache” Martínez y Juan Laporte, quienes aparecieron para hablar de Chávez y reconocer su calidad en el ring.

También subió al estrado el “Golden boy” De la Hoya, quien dejó en claro que “es un gran honor decirle a mis hijos y familia que fue un honor estar en el mismo ring”.

“Cinco años más joven, Julio me hubiera ganado; ha representado a México de una manera digna, respetuosa, siempre poniendo la bandera mexicana en alto, se te respeta mucho, no sólo por lo que eras, sino lo que eres como ser humano”.

Don King, quien cariñosamente lo llama hijo, también reconoció la trayectoria del campeón mexicano, mientras que Sulaimán Saldívar lo distinguió como uno de los pugilistas más emblemáticos del organismo verde y oro.