JJ Watt defensivo de los Cardinals se retira a los 33 años

Justin James Watt, defensivo estelar de los Arizona Cardinals de la NFL y futuro miembro del Salón de la Fama, anunció este martes su retiro a los 33 años de edad.

Koa’s first ever NFL game.

My last ever NFL home game.



My heart is filled with nothing but love and gratitude. It’s been an absolute honor and a pleasure.



🙏🏼 pic.twitter.com/wXbDUcHM8B