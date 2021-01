Javier Aguirre lamenta que el Monterrey tenga una producción ofensiva pobre

El entrenador recriminó la desconcentración de sus jugadores que casi le cuesta el empate a Rayados

| 17/01/2021 | ionicons-v5-c 08:14 | EFE |













"Tenemos una producción ofensiva pobre, debemos mejorar a la hora de dar ese último pase, pero vamos caminando y hay tiempo para poder mejorar", explicó el técnico mexicano al final del juego de la fecha dos del Clausura 2021.













La victoria ante el América por 1-0 fue la segunda para los Rayados en el torneo. En la jornada uno venció como visitante al Atlas 2-0; a pesar de ello, Aguirre subrayó las fallas de sus elementos a la hora de concretar cuando se acercan al arco enemigo.













"Me pregunto por qué carajo no damos ese último pase con más precisión, les pregunto a mis jugadores en qué estaban pensando en ese pase que era fácil, pero en favor del jugador está la presión del partido", señaló Aguirre.













Durante el primer tiempo del juego de este sábado, Monterrey tomó la ventaja con un penalti convertido por el argentino Rogelio Funes Mori. En el segundo lapso, América sufrió una expulsión y falló en la última jugada el gol que significaba el empate.













Por lo anterior, Javier Aguirre recriminó la desconcentración de sus jugadores.













"Si quitamos la última jugada de ellos digo que me deja un sabor bueno a secas, pero al final dejamos una jugada en la que nos pudieron empatar. Debemos ser más consistentes durante los 90 minutos y hemos tenido altibajos, eso no puede pasar", agregó.













El estratega también habló de cuánta falta les hicieron los colombianos Avilés Hurtado y Stefan Medina, así como el holandés Vincent Janssen, lesionados.













"No hay que olvidar que tuvimos tres bajas, Janssen, y a los colombianos Stefan y Avilés, eso nos afectó en el ánimo y tuvimos que hacer ajustes; al final ganamos y eso nos da cierta tranquilidad".













Aguirre restó importancia al hecho de que la zaga de Monterrey no ha recibido gol en las dos fechas que lleva el torneo.













"El que no nos hayan hecho gol es anecdótico porque no es el último fin. Nosotros queremos hacer más tantos que el rival. La verdad nunca sentí ese peligro en nuestra portería en este partido hasta esa última jugada, por eso me quedo con sabor agridulce", concluyó.













En la jornada tres del Clausura 2021, Monterrey volverá a jugar en casa, ante el León, el próximo sábado

