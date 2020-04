Isaac Alarcón sabe tendrá que esforzarse para ganar un lugar en Vaqueros

El egresado de Borregos Salvajes del ITESM aceptó que las diferencias entre México y Estados Unidos con respecto al futbol americano son muy notorias

México.- El tacle ofensivo de Vaqueros de Dallas, Isaac Alarcón, reconoció que una vez que se dio a conocer la noticia de que jugará en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), tendrá que redoblar esfuerzos para quedarse con el primer equipo de la "estrella solitaria".

El egresado de Borregos Salvajes del ITESM campus Monterrey se dijo consciente de que dentro de la escuadra de prácticas tendrá que demostrar su habilidad física y mental para quedarse en la plantilla final.

"Estamos buscando gente que realmente tenga la madurez de estar ahí. No nada más ser un buen atleta, sino cómo estar ahí. Yo le dedico todo a Dios y solo resta esforzarse para quedarse con el primer equipo", declaró este martes en entrevista con Tercer Cuarto.

Alarcón aceptó que las diferencias entre México y Estados Unidos con respecto al futbol americano son muy notorias, por lo que aseguró que nunca llegó a pensar que estaría en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

"Yo nunca soñé en llegar tan alto. Cuando comienzas tu carrera y compites contra universidades de Estados Unidos, te das cuenta de que la brecha es muy grande, si de por sí, como estadounidense es difícil llegar a la NFL, imagínate como mexicano. Por ello disfrutas el deporte y te dedicas a ganar una beca en alguna universidad."

Cabe destacar que desde el fin de semana se supo que Alarcón llegaría a la NFL, sin embargo, dijo desconocer quién haya filtrado la información, pero reconoció que hace unos días todavía no sabía con qué equipo iba a estar.

"Se había dado la nota de que yo iba a estar con un equipo de la NFL. Se me dijo que no dijera nada al respecto, solamente a mis familiares. Me empezaron a buscar reporteros, pero yo no podía decir nada hasta que la NFL no lo hiciera oficial."

Isaac se unirá con los pateadores Efrén Herrera, Rafael Septién y Luis Zendejas como los únicos mexicanos que han estado con Vaqueros.