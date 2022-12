México gana a Arabia Saudí, pero queda fuera del Mundial

La Selección Mexicana venció a l equipo Arabia Saudí 2-1, pero no le da para pasar a octavos en el Mundial; Argentina vence 2-0 a Polonia

Por: EFE

Noviembre 30, 2022, 12:52

México creyó en la heróica, pero se atascó en su debe más grande durante este mundial: el gol. Vivió 23 minutos quedándose fuera del Mundial de Catar 2022 al haber recibido más cartulinas que Polonia, aunque acabó claudicando ante la falta de puntería y un gol de Arabia Saudí en el minuto 90+5 que echó por tierra todo el esfuerzo de la ‘tri’.



Ambas selecciones necesitaban la victoria, aunque solo pareció importarle realmente al conjunto mexicano, ya que los saudíes, que contaron con un multitudinario apoyo desde las gradas, donde se celebraba cada duelo ganado como un gol, apostaron por bajar el ritmo del encuentro tras cada choque o en cada saque de banda.



Curioso porque a la vez en ataque intentaban hilvanar un juego de combinación que pareció por encima de sus posibilidades, perdiendo las contadas ocasiones en las que pudo hacer daño al ‘Memo’ Ochoa. Una falta en la frontal del área y un remate de cabeza que se marchó fuera, ambas oportunidades firmadas por Kanno, sus únicas opciones de peligro.



Por el contrario, al ‘Tata’ Martino le salió el plan que dibujaba en su cabeza en cuanto al juego, pero no se suman 384 minutos sin marcar en un Mundial por nada. Profundidad por bandas con dos laterales muy incisivos como Jesús Gallardo y Jorge Sánchez; un incisivo, e impreciso en los tres disparos del primer tiempo, Orbelín Pineda, siendo todo lo que el técnico le pedía a Héctor Herrera y que no fue durante Qatar 2022; y Vega e Hirving aportando dinamismo, pero siguió faltando lo mismo, y fundamental: el gol.



Unos primeros 45 minutos en los que, sin gran fútbol, sí hubo más ida y vuelta, pero sin nada que celebrar más allá del penalti que falló Leo Messi en el otro partido del grupo, que provocó la alegría de la hinchada saudí. Pero les duró poco.



Ambos encuentros estaban conectados. En el segundo minuto del Polonia-Argentina se adelantó la albiceleste, y México hizo lo propio, también en el minuto 47, gracias a un tanto de Henry Martin en un saque de esquina tras una prolongación de espuela de César Montes en el primer palo.



Un tanto que cambió por completo el panorama del partido. La ‘tri’ volvió a ver puerta 442 minutos después y esto la llenó de confianza. Luis Chávez hizo el 0-2 en el minuto 52 con un gran disparo de falta directa. Y México, contra todo pronóstico, creyó ante una Arabia Saudí que, ahora sí, debía buscar goles y se descosió atrás.



En este punto, la ‘tri’ necesitaba un gol más para no depender de nadie y estar en octavos de final. ‘Chucky’ Lozano tuvo su momento de gloria en el minuto 56, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego muy justo.



Argentina, mientras, les echaba una mano poniendo el 0-2, pero a igualdad de puntos y goles marcados, la que pasaba a octavos de final era Polonia al haber visto tres cartulinas -7 a 5- menos que México. Clasificarte o no, en base a los criterios de deportividad. Estuvo cerca de pasar.



Eso sí, México hizo todo lo posible porque este no fuera el criterio, pero, otra vez, la falta de puntería les condenó. Un disparo lejano de Pineda, un remate dentro del área de Antuna en el minuto 77 que salvó Hassan Tambakti tirándose al suelo con su guardameta ya superado.



Tampoco tuvo suerte la ‘tri’ ante una Arabia Saudí a la que el balón le duraba muy poco. Antuna y todo México celebraron el 3-0, pero fue anulado por fuera de juego. En la anarquía en la que se movieron los saudíes, echaron por tierra el sueño de México.



Con los del ‘Tata’ volcados, llegó una acción de fantasía de Arabia Saudí que acabó con todo. Pared de Bahbrei con Al Dawsari y este puso un 1-2 que no servía a ninguna para estar en octavos de final.







¡Minuto a minuto!



00: ¡Arranca el juego!



01: ¡Llega el primer minuto, se registra la primera falta contra el Tri y una jugada contra Arabia!



02: La pelota se mueve por la zona de Ochoa, pero no pasa a mayores la jugada.



03: ¡Casi, casi! Una jugada peligrosa por parte del Tri, pero que es evitada por el guardameta saudí, Mohammed Al-Owais.



04: Hay movimiento en la zona arábica, pero no concretan una jugada los seleccionados mexicanos. Los árabes no han logrado tener el esférico.



05: Llega el primer lesionado del juego, se trata de un jugador de la selección Saudí.



06: ¡Casi otra vez! Pero México no logra que el balón entre.



07: Hay una jugada peligrosa por parte del equipo árabe, pero no pasa a mayores. Marcan fuera de lugar.



09: ¡Se le fue el centro al 'Chucky' Lozano!, el esférico se fue muy lejos.



11: Gallardo intenta llegar por la pelota pero se le va.



12: Y llega la segunda falta para el conjunto mexicano, hay tiro libre para Arabia Saudí. Se le va la pelota al jugador árabe.

13: Continúa el juego reñido entre ambas escuadras.



14: Una posición adelantada deconstruye la jugada de 'El Tri', Al-Owais atrapa la pelota.



15: Llega la primera amarilla para México, y es para Edson Álvarez por supuestamente 'tumbar' a Saud Abdulhamid.



18: Casi los 20 minutos, y México aún no logra desempatar el encuentro. Hay un intento de jugada pero el tiro es largo por parte del Tri.



20: Sigue México atacando pero sin lograr el gol.



21: El esférico se mueve en la zona de Ochoa, pero no consigue nada el conjunto arábico.



22: ¡Casi otra vez México!, un tiro por parte de la selección pero no.... el balón llega a la smanos de Al-Owais.



23: El juego continúa reñido entre ambos equipos.



24: ¡CASI DE NUEVO! ¡Pero el portero saudí logra atrapar la pelota!



26: Se mueve el balón en la zona de arabia, y hay un tiro de centro pero la pelota no quiere entrar.



27: Un tiro más a centro pero la pelota llega a las manos de Al-Owais.



28: Cae la primera amarilla para Arabia, es contra Saleh Al-Shehri, por un supuesto golpe contra César Montes.



29: México continúa atacando, y hay saque de meta de parte del guardameta arábico.



30: Intenta México consagrar alguna jugada pero la defensa saudí lo evita.



31: Otro saque de meta por parte de Arabia.



32: Se busca otra jugada pero no se consigue de parte del equipo mexicano.



34: Tras un tiro libre, llega un tiro de esquina para México, pero Gallardo la vuela.



37: Llega el primer cambio, es por parte del equipo árabe, se va



38: Hay otra jugada mexicana, pero termina en una falta Ali Al-Bulaihi y entra Riyadh Sharahili.



40: A cinco minutos de que termine el partido, México continúa atacando pero no consiguen el gol.



41: Hay tiro libre para México, pero no consiguen una buena jugada. Cobran un tiro de esquina pero tampoco pasa a mayores.



43: El juego queda en medio de la cancha, con ligeros movimientos hacia la zona mexicana.



44: Después de casi medio partido llega una jugada de arabia pero no se consigue nada.



45: Los mexicanos intentan atacar pero Al-Owasi la saca de su área. Agregan seis minutos



45 + 3: A unos minutos de que termine el encuentro, ambas escuadras siguen empatadas 0 a 0.



45 + 4: Hay otra jugada peligrosa por arte del conjunto árabe, pero las defensas de México logran frenarlo.



45 + 5: ¡UY! ¡CASI se logra el desempate, pero a favor de los árabes!





46 + 6: Termina el primer tiempo sin goles.



45: Inicia el segundo tiempo del encuentro.



46: Que tiro tan largo, pero casi era un gol, Al-Owasi logra pararlo. Intentan otra jugad peligrosa los aztecas pero el guardameta logra evitarlo.



47: ¡GOOOOOOOOOOOL! México anota el primer gol por parte de Henry Martin.



48: Cae una falta y es tiro libre para Arabia Saudita. Pero no pasa a mayores.





50: El juego se queda en el centro de la cancha, México ocupa otros dos goles si desea quedarse en la Copa del Mundo.



53: ¡GOOOOOOOOOOOOL! Llega la segunda anotación por parte de México, tras un tiro libre cobrado por Luis Gerardo Chávez.



55: ¡Casi Gol! Pero marcan fuera de lugar para Hirving 'Chucky' Lozano.



57: La defensa de México continúa protegiendo la portería de Ochoa.



59: Lozano cobra un tiro de esquina, y casi pudo ser el tercero.



60: Y hay otro tiro de esquina pero la pelota se va demasiado lejos.



61: Un tiro de esquina más para México pero no se consigue la anotación.



61: Hay cambio para los árabes, sale Saleh Al-Shehri y entra Abdulrahman Al-Aboud.



65: Y hay una posible falta para penal, y la están analizando. El árbitro dice que no.



66: Casi llegaba el tercero, pero Al-Owasi se lo queda.



67: Hay tiro libre para Arabia. Pero no lo consigue el conjunto de medio oriente.





70: Hay un tiro libre para México, después un tiro a centro pero tampoco entra el esférico.



72: Casi por parte de Chávez pero el guardameta árabe logra evitar el tercero.



75: Habrá un cambio por parte de México, entrarán Raúl Jiménez y Carlos Rodríguez.



76: ¡Casi Chucky, casi!, pasa la pelota a centímetros de la porteria.





77: Salen Orbelín Pineda y Henry Martin, entran Rodríguez y Jiménez.



78: ¡Desesperados! México busca el tercero con tiros de cualquier área.



79: Saque de meta para México tas un tiro elevado del conjunto árabe.





81: Hay una falta y tiro libre para los aztecas. Pero no pasa a mayores porque choca la pelota contra la defensa árabe.



85: Entran Rogelio Funes Mori y Kevin Álvarez.



86: ¡Y NO ES GOL! Marcan fuera de lugar.





88: Hay un cambio para Arabia Saudita, sale Sultan Al-Ghanam y entrá Hattan Bahebri.



90: ¡Se cumplen los noventa minutos! Agregan siete minutos.



90 + 1: Hay tiro libre para México tras una tarjeta amarilla para los árabes.



90 + 3: Sigue México atacando pero nada, sigue sin anotar el gol. Charly González la manda elevada.



90 + 5: ¡Gol para arabia saudita!



90 + 7: Termina el encuentro gana México 2 a 1, pero queda fuera del Mundial.



Con este resultado, México gana el encuentro, pero debido a sus puntos, queda fuera del Mundial de Qatar.