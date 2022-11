Hospitalizan a Pelé; su hija aclara que no es grave

La hija de Pelé informó en su cuenta de Instagram que su padre fue hospitalizado en Sao Paulo, Brasil, pero no fue por algo grave

Por: EFE

Noviembre 30, 2022, 11:04

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', de 82 años y que desde el año pasado es tratado por un tumor en el colon, volvió a ser hospitalizado este miércoles, según informó una de sus hijas, que aclaró que no se trata de nada grave.



El tres veces campeón mundial fue ingresado en el hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo tras presentar una inflamación generalizada en el cuerpo y está siendo sometido a diferentes exámenes, informaron diferentes medios de comunicación.



De acuerdo con el diario O Globo, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un estado de anasarca (inflamación generalizada) e identificaron una insuficiencia cardíaca descompensada.



Pese a que ni la asesoría del por muchos considerado mejor futbolista de todos los tiempos ni el hospital dieron informaciones, su hija Kely Nascimento publicó un mensaje en su cuenta en Instagram para tranquilizar a los aficionados y en el que aclaró que no se trata de nada grave.



'Los medios están enloqueciendo nuevamente y quiero tranquilizar un poco. Mi padre está hospitalizado y le están regulando las medicinas', afirmó Nascimento, de 55 años y que se encuentra en Qatar siguiendo el Mundial de fútbol.

La hija de Pelé agregó que 'no hay nada de sorpresa ni de emergencia' tras aclarar que no está en correrías buscando un vuelo para regresar a Brasil, que sus hermanos están al lado de Pelé en el hospital y que ella tiene previsto visitarlo en año nuevo.



Pelé, que en octubre agradeció por estar mejor de salud a sus 82 años, se operó el año pasado de un tumor en el colon detectado durante una batería rutinaria de exámenes.



Desde entonces es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital varias veces para seguir de cerca su evolución.



La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.



Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.