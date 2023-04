Histórico: Subastan tenis de Michael Jordan en 2.2 mdd

Unos zapatos que llevó en 1998 la estrella del baloncesto Michael Jordan para una final de la NBA durante su última temporada con Chicago Bulls se vendieron este martes en una subasta de Sotheby's en Nueva York por un precio récord de 2.2 millones de dólares.

Las Air Jordan XIII, de color negro y rojo, y firmadas en tinta plateada por el deportista estadounidense, se convirtieron hoy en las zapatillas más caras de la historia, informó la casa de subastas en un comunicado.

'El resultado sin precedentes de hoy es una prueba más de que la demanda de recuerdos de Michael Jordan sigue superando y trascendiendo todas las expectativas', dijo el jefe de coleccionables de ropa y modernos, Brahm Wachter.

El furor por los recuerdos de Jordan se reflejó también a finales del año pasado, cuando una camiseta que llevó también en la misma final de la NBA se vendió por 10.1 millones, marcando el récord mundial para cualquier objeto deportivo usado.

La temporada a la que pertenecen ambas prendas es considerada la más importante de la carrera del deportista, ya que consolidó su estatus como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y ha sido apodada como 'The last dance' (El último baile) gracias a un documental del mismo nombre.

En la final en la que Jordan llevó estas zapatillas, la más vista de la historia de la NBA, la estrella marcó 37 puntos en 40 minutos llevando a la victoria de los Chicago Bulls contra los Utah Jazz (93-88) en la segunda parte del partido.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for .2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE