Herrera admite desconcentración en error de alineación

mayo, 22, 2022 07:44

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, admitió que una desconcentración suya provocó una alineación indebida en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano entre su equipo y el Atlas.

"Desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía el cambio en la cabeza y Hugo (Ayala) dijo que ya no podía más, que le dolía la espalda de un golpe y no me di cuenta. Responsabilidad 100 por ciento mía", dijo en rueda de prensa tras la victoria de su cuadro por 4-2 sobre el Atlas, resultado que no le alcanzó a los Tigres para avanzar a la final al perder la serie semifinal por 5-4.

Herrera, seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014, ingresó al inicio del segundo tiempo al francés Florian Thauvin por Ayala, el noveno jugador extranjero en la cancha, una falta al reglamento ya que la Liga Mx sólo permite ocho elementos no mexicanos en el campo.

El error del técnico mexicano está siendo investigado por las Comisión Disciplinaria de la Liga y en caso comprobar la violación a las reglas, los felinos perderán por 2-0 el partido de vuelta y por 5-0 la serie semifinal.

El antiguo estratega del América afirmó que su equipo terminó frustrado por no avanzar a la final del Clausura, pero celebró la actitud de sus futbolistas que se quedaron a un gol de conseguir una inesperada remontada después de caer por 3-0 en el encuentro de ida.

"Me quedo tranquilo por la entrega de los muchachos, su actitud. No fuimos solidos en el partido de ida, en el de vuelta hicimos buen partido. Ya se acabó el torneo, ahora a pensar lo que sigue".

Miguel Herrera adelantó que en los próximo días se sentará a platicar con su directiva cómo fortalecer a la plantilla, que podría sufrir bajas.

"El grupo, que ha sido extraordinario, pero ya ha habido llamadas por jugadores nuestros. Debemos seguir fortaleciendo el grupo. Toca descansar para regresar con más fuerza el siguiente torneo", sentenció.

