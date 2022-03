Hernán Cristante confirma amenazas de muerte a jugadores

El técnico argentino dijo que no descarta que los futbolistas quieran salir de Gallos en los próximos días

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 07, 2022 18:00

Este lunes el director técnico de Querétaro, Hernán Cristante, ofreció una conferencia de prensa en donde habló sobre lo ocurrido el pasado sábado en "La Corregidora".

El entrenador de Gallos sorprendió a los reporteros al afirmar que los jugadores han recibido amenazas y no descartó la posibilidad de que algunos deseen salir del equipo por seguridad.

"No sería nada extraordinario que alguien llegara mañana y diga no quiero continuar. El equipo está quebrado, estamos, emocionalmente está quebrado", dijo Cristante.

El técnico fue cuestionado sobre un video que se viralizó en redes sociales y en donde presuntamente incita a la violencia. Dijo que el video fue editado y explicó el contexto en el que se escucha decir "Sí, sí allá los reventamos" en la cancha el día de los hechos.

"Un joven no mayor a 20 años me decía que había que reventarlos (a los aficionados del Atlas) porque lo golpearon y se querían meter al túnel, pero como estaban metiendo a gente al túnel y nosotros no somos expertos, ni especialistas en esto, dije si se meten al túnel va a haber una tragedia. Entonces, instintivamente me los llevé para el otro lado y les dije, sí quédense tranquilos y el me insistía hay que reventarlos y yo "sí, sí los reventamos afuera", detalló Cristante.

Sin embargo, aclaró que prefiere rescatar los valores de los aficionados que se ayudaron sin importar el color de su equipo.

"Vi mucha más gente tratando de colaborar, tratando de ayudar, incluso poniendo en riesgo su integridad con gente desquiciada. Hoy quiero destacar que dentro de toda esa parte fea hay valores", expresó el técnico de Gallos.

También dijo que tras los lamentables hechos hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia, ni incitando a que pasaran estas cosas.

"Hoy, chicos (futbolistas) que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a sus hijo decirle, papá no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota", lamentó Cristante mientras su voz se quiebra.

Video cortesía: Hilda Monzon.