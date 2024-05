 Hermanos nuevoleoneses se aferran al sueño Panamericano

Me siento un poco decepcionada ya que a pesar de todos mis esfuerzos no me están apoyando y siento un poco feo, aseguró Amber, quien participará en la categoría de 36 kilogramos Sub-15.

Pues la verdad si me preocupa y me pone nervioso el no tener los recursos para poder viajar porque no me da la seguridad de que voy a poder ir, me causa nervios y miedo más que nada, fue lo que dijo Alexander, quien ya participó en unos juegos en la categoría para menores de 15 años y que ahora lo hará en la Sub-17, en modalidad libre.