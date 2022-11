Henry Martín o Funes Mori, ¿quién será el número 9 del Tri?

Tras la lesión de Raúl Jiménez, el entrenador de la Selección Mexicana ha dejado en la incógnita a quién va a elegir como titular ante Polonia

Por: Luz Camacho

Noviembre 21, 2022, 11:54

La Selección Mexicana está a tan sólo unas horas de debutar en la Copa del Mundo ante Polonia, y muchos se preguntan ,¿quién será el titular en este importante partido?



Cabe recordar que Raúl Jiménez no está en condiciones de arrancar el Mundial debido a que aún no se recupera al 100 % de la pubalgia que sufre desde el pasado 31 de agosto, por lo que Henry Martín o Funes Mori tendrán que sustituirlo.



Aunque Gerardo 'Tata' Martino ya definió quién será el que portará el número 9 en el debut de la Selección Mexicana en este Mundial, el técnico no reveló la identidad del jugador.

“El 9 ya lo tengo definido, pero no lo diré “, reveló Martino en conferencia de prensa en Doha.

Sin embargo, fuentes internas al conjunto azteca revelan que el americanista Henry Martín sería quien juegue como delantero titular ante la Selección de Polonia.

Según lo informado, Martín habría demostrado mejor desempeño que Funes Mori durante los entrenamientos, esto debido a su fortaleza física y su habilidad para el manejo de la pelota de espaldas a la portería.



Tras esta noticia, queda descartado que el 'mellizo' vuelva a ser titular como estaba siendo rumoreado desde la derrota de la Selección frente a Suecia.



México tendrá su primer partido de esta Copa del Mundo frente a la Selección de Polonia este martes 22 de noviembre en punto de las 10:00 horas de la mañana.



(Con inforamción de elhorizonte.mx)