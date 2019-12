Gignac se disculpa por eliminación de Tigres: 'Aquí nadie se baja del barco'

Por: Redacción





Tal como lo prometió, en una carta abierta a través de su cuenta oficial de Twitter, el delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac pidió a la afición felina dejar atrás la eliminación en Cuartos de Final y pensar en el próximo torneo Clausura 2020.

Entre otras cosas, el galo se mostró autocrítico respecto a los errores defensivos cometidos en la serie de Vuelta contra el América y solicitó a los ´incomparables´ mantener la unidad que ha distinguido a la mejor afición de México, dejando atrás los abucheos y culpabilidad hacia Carlos Salcedo, quien fue señalado por los hinchas como el responsable del fracaso y pensar en volver a ser Campeones del futbol mexicano. Aquí el comunicado completo:

"Lo mío es el terreno de juego, pero después de una eliminación como la del domingo necesitamos una autocrítica constructiva. Nunca es bueno hablar después de una derrota y menos caliente. En el primero tiempo, en nuestra casa siendo la mejor defensa, fue una falta profesional.

Los errores son parte del juego, culpables somos todos, somos un equipo, desde delanteros que somos los primeros defensas. Regresando del vestidor jugamos con el corazón y ¡casi lo logramos!

¿Si hubiéramos metido el gol al minuto 50? ¿Si hubiéramos defendido mejor todos como equipo el primer tiempo? Muchas preguntas que nunca cambiarán al pasado, ¡pero las respuestas están en el rectángulo verde!

Nosotros también estamos decepcionados, pero les pido UNIDAD para el Clausura 2020, las críticas, los abucheos los entendemos; la decepción también, es parte de nuestro trabajo, de nuestras vidas, pero ¿crees que eso puede ayudar al equipo? ¿Al jugador? ¡NO CREO!

Todos somos Tigres, somos incomparables, somos la mejor afición de México, la más apasionada, la más unida. No nos manchamos, no nos enganchamos con los demás, aguantemos y no caigamos en el juego de otros. ¡Nosotros nos levantamos a escribir nuestra propia historia! Aquí nadie se baja del barco. ¡Nosotros no nos rendimos jamás!

Ahora, a descansar y regresar más fuerte para el Clausura, con la misma ilusión y pasión de siempre para ¡SALIR CAMPEONES! Gracias por estar en las buenas y en las malas, ¡los queremos mucho! Nos vemos pronto en el ´Volcán´ para seguir haciendo historia juntos".