Gignac responde ante uso de su imagen en campaña política

El jugador de Tigres, publicó un mensaje en Twitter en donde aseguró no ha dado autorización para que se use su imagen en campañas políticas

| 14/04/2021 | ionicons-v5-c 15:36 | S. Rocha |

MONTERREY.- Sin mencionar partido político y candidato, esta tarde André-Pierre Gignac, hizo uso de sus redes sociales para aclarar que no ha autorizo a ninguna campaña política el hacer uso de su imagen.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas", escribió.

Y aunque el delantero felino no hizo mención a la persona que usó su imagen sin permiso, se tiene conocimiento de que fue Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, quien compartió dicha imagen en una historia en Instagram, misma que ya fue eliminada.