Gignac está recuperado y apto para jugar: Siboldi

"El equipo está bien, André ya está recuperado, apto para jugar. Mañana definimos lo de Luis en la mañana, previo al partido, si está al cien por cientoe, el resto está listo, bien, todos sanos".

Lo anterior fue expresado por el estratega de los Tigres Robert Dante Siboldi, esto en conferencia de prensa ofrecida en el marco del Día de Medios previo a la gran final del fútbol mexicano.

Pero, ¿Jugará André como titular? Esto respondió el charrúa, "No te puedo responder creo, decidido lo tengo, pero estoy tranquilo que tengo un plantel completo, dos jugadores de gran nivel (Gignac e Ibañez) y me la ponen bastante difícil cada partido. Ya tengo definido, sin duda, pero tendrás que esperar hasta mañana”.

¿TIGRES ES UN GRANDE?

La pregunta parece repetitiva en los últimos años para los integrates de Tigres, y Siboldi la respondió con cautela. “Si somos grandes o no, no estamos pensando en eso, se lo dejamos a los medios que lo puedan usar como charla. Sabemos bien donde estamos parados, a quienes representamos, la institución que estamos y cual es la responsabilidad. Si hay algún Tigre que no está convencido, tendrá que convencerse”.

"EL JUGADOR 12 ES FUNDAMENTAL"

Por otro lado, el estratega también habló sobre el apoyo de la afición Incomparable, “La motivación de jugar con nuestra gente siempre hace que el jugador dé el extra. Logramos que nuestra casa se haga pesar, por nuestra gente y el apoyo a nuestra afición. En el Uni supimos manejar y aprovechar una motivación extra, el jugador 12 fue fundamental. El estadio estará lleno, van a volcarse con todo el apoyo para sacar un buen resultado”.

