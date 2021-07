Gignac enciende la mecha previo al duelo México Vs. Francia

Foto: Instagram @10apg

El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, revela que el gol más bonito de su carrera se lo anotó a Guillermo Ochoa

Por: Gerardo Vazquez

julio, 21, 2021 08:05

En futbol soccer varonil, en Juegos Olímpicos Tokyo 2020, México se enfrentará a Francia a las 03:00 horas de este jueves, duelo que transmite Azteca 7... y previo a esta batalla, el delantero francés André-Pierre Gignac le puso ´sabor´ a la confrontación que tendrá frente al guardameta azteca Guillermo Ochoa, con la siguiente declaración: "Le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1".

Gignac recordó que conoce bien a ´Memo´, a quien le ha marcado cuatro goles (uno en la Ligue 1 y tres en Liga MX); Ochoa jugó tres temporadas en el Ajaccio. "He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones", declaró, sonriendo, el delantero de Tigres.

Guillermo Ochoa está muy consiente del peligro que existe en enfrentar a André-Pierre Gignac ya que tiene en cuenta de toda la historia que ha hecho en el futbol mexicano, además confesó que tiene varias historias con él y bonitos recuerdos, de los cuales en estos momentos se llevan bastante bien a pesar de que sean rivales en la Liga MX y ahora en los Juegos Olímpicos. Sin duda alguna será brillante ver como termina ese suceso en un enfrentamiento internacional entre ambos.