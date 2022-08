Futbolista da brutal golpe a arbitra que le sacó la tarjeta

El jugador Cristian Tirone derribó de un golpe a la arbitra Dalma Cortadi después de que le sacó la tarjeta amarilla en un partido en Argentina

Por: Patricia Agüero

agosto, 02, 2022 13:27

Gran indignación en el futbol argentino después de que un jugador agredió físicamente a la juez del partido por haber sacado un par de tarjetas amarillas al equipo.

Los lamentables hechos ocurrieron el domingo 31 de julio durante el partido entre el Club Deportivo Independencia y Garmense de la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos en Argentina, un campeonato de la tercera división.

En el segundo tiempo, la jueza Dalma Cortadi marcó una falta contra un jugador del Garmense (uniforme verde) que sancionó con tarjeta amarilla, sin embargo, los reclamos llegaron por parte de otros futbolistas y sacó una segunda tarjeta amarilla, ahora para el portero del club antes mencionado.

De pronto la árbitra fue sorprendida por el jugador con el dorsal número 2 quien le soltó un golpe por la espalda provocando que cayera al suelo.

El jugador identificado como Cristian Tirone de 34 años de edad rápidamente fue detenido por elementos de la Policía.

Mientras tanto, Dalma Magalí Cortadi, fue atendida en un hospital para valorar su estado de salud tras la agresión.

Tras la "cobarde" agresión, como lo han calificado usuarios en las redes sociales, el presidente del club Deportivo Garmense decidió suspender de por vida al jugador Christian Tirone.

José del Río, presidente de Deportivo Garmense, señaló que la decisión de tomó de manera automática, ya que no había manera de calificar las acciones que tomó el jugador.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que repudió "enérgicamente" la violencia que sufrió la árbitro.

Detalló que junto al Consejo Federal, abordarán el tema y acompañarán a la jueza en todo el proceso afianzando los lineamientos sobre este tipo de conductas que la asociación no tolerará.

Árbitra denuncia a jugador penalmente

En entrevista para medios locales, Cortadi, de 30 años de edad, habló sobre el momento de la agresión:

"Caí y no me acuerdo más nada. Cuando me levanté, quedé mareada y con sensación de vómito, nunca me había pasado lo que me sucedió", recordó.

La árbitra dio a conocer que denunció penalmente al jugador Cristian Tirone y pidió a las autoridades que se haga justicia en su caso.

Futbolista pide disculpas tras agresión

Christian Tirone se presentó ante el fiscal de Tres Arroyos, Gabriel Lopazzo y aunque no dio detalles de lo ocurrido durante el partido, sí expresó que estaba avergonzado, arrepentido por lo que hizo y pidió disculpas, indicaron fuentes judiciales.

Agregaron que al jugador se le imputó el delito de lesiones agravadas por alevosía por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal.

Tirone permanecerá detenido, hasta que se recolecten algunos otros elementos pedidos por la fiscalía.