Furch sería requerido por el Tri antes que el 'Chicharito'

Gerardo Martino no piensa en Chicharito como una opción para Qatar 2022, asegura el periodista deportivo Rubén Rodríguez

mayo, 27, 2022 16:40

La Selección Mexicana además de jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022, también jugará la Concacaf Liga de Naciones, entre otros encuentros amistosos. Debido a la racha que han tenido, el entrenador Gerardo Martino comienza a ver diferentes opciones.

A pesar de los fuertes rumores que se han escuchado últimamente sobre el regreso del Chicharito a la Selección Mexicana, aseguran que es muy difícil que el jugador vuelva a vestir el uniforme del tricolor.

De acuerdo al periodista Rubén Rodríguez, el exjugador del Manchester United sigue borrado de todo plan. También nos dio a conocer que el estilo del delantero del Galaxy no es del agrado del "Tata", razón por la cual no sería tomado en cuenta para futuras convocatorias, así arreglara sus problemas con el seleccionador argentino o no.

Aunque no es un hecho que Martino vaya a convocar a Julio Furch, pero podría ser una opción por sus características futbolísticas, las cuales empatan con lo que aporta Jiménez o Funes Mori, así que el jugador del Atlas tiene más posibilidades de ir al TRI que el mismo Chicharito.

