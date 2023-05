Filtran video íntimo del luchador Matt Riddle

El luchador de la WWE Raw, Matt Riddle, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que se filtrara un video donde mostraba sus partes íntimas

Por: Luz Camacho

Mayo 11, 2023, 18:31

La estancia del luchador estadounidense Matt Riddle en la WWE está en duda, luego de que se convirtiera en tendencia por la filtración de un video donde muestras sus genitales de forma obscena.

En vídeo que circuló por Twitter y se extendió a páginas web, donde no pudo ser eliminado por completo, se aprecia a Riddle exponiendo sus partes íntimas frente a la cámara, en lo que habría sido un video realizado para una mujer.

Aunque todo parece indicar que el video sexual se filtró por Snapchat, aún no queda claro si fue la estrella de la WWE u otra persona quien difundió el clip.





El excampeón por parejas de 37 años tiene un largo historial sobre malas experiencias con las mujeres, o al menos eso han explicado algunas de sus exparejas con el tiempo. Una de ellas, la estrella de cine porno, Daniella Petrow, quien lo acusó de abuso sexual.

Ahora con la filtración del polémico video, Petrow volvió a describir al luchador como un 'depredador sexual'.

'@SuperKingofBros ¡Ahora me mandan tu pu*o vídeo de intercambio random de p****! ¡Vuelve a rehabilitación 100% esta vez no solo por abuso de sustancias sino por adicción al sexo, jo**do depredador sexual! @therealmishamontana ponle correa a tu perro @WWE'', escribió Petrow en Twitter.





No es la primera vez que Petrow acusa a Riddle en estos términos. En diciembre de 2022 publicó un vídeo para atacar al luchador y explicar qué ha hecho con diferentes mujeres a lo largo de los últimos años. Esto sucedió cuando la WWE decidió enviar al luchador a rehabilitación después de fallar un test antidrogas.

'Este hombre abusó sexualmente de mí, y ustedes no quieren escuchar', aseguró. 'Voy a decirlo, y voy a decirlo muy arrogantemente. Se lo dije a todos. Se lo dije a WWE. ¿Y qué están haciendo? ¿Enviarlo a rehabilitación? La rehabilitación no va a ayudarlo. Todavía tiene ese maldito trabajo. Todavía va a hacer lo que está haciendo. Ese hombre tiene muchos problemas mentales, y luego se desquita con nosotras', expresó.





Apenas el 3 de abril de 2023, Matt Riddle había regresado durante la emisión del Monday Night Raw, donde encaró a The Miz, pero posteriormente se unió a Sami Zayn y Kevin Owens en su lucha particular contra The Bloodline. El pasado fin de semana, en Backlash, Riddle, Kevin Owens y Sami Zayn cayeron derrotados ante The Usos y Solo Sikoa.

Cabe mencionar que en caso de que si fue Riddle el que filtró el video y no otra persona, la WWE podría castigar al luchador, dado que la compañía ha apartado de la circulación a otras estrellas por casos parecidos, normalmente casos protagonizados por mujeres, y no sólo por sucesos sexuales, también por la publicación de imágenes de otra índole, como el caso de Nash Carter, quien publicó una foto imitando a Hitler.