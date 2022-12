Fernando Guerrero apoyará en el VAR durante la final

El árbitro mexicano Fernando Guerrero Ramírez, ‘El Cantante’, fue designado para apoyar en el VAR en el juego del domingo, donde se disputará la Copa del Mundo

Por: Gerardo Vázquez Guajardo

Diciembre 16, 2022, 7:02

México estará presente en la Final del Mundial de Qatar 2022, ya que el árbitro azteca Fernando Guerrero Ramírez fue designado para apoyar en el VAR en el partido Argentina Vs. Francia, que se jugará el domingo en el Estadio Lusail a las 09:00 horas, tiempo de Monterrey, y en el cual se disputará la Copa del Mundo.



Con ello, el famoso ‘‘Cantante”, de 41 años de edad y nacido el 14 de septiembre de 1981 en Ciudad de México, vivirá su designación 11 en los partidos de esta justa mundialista.



Guerrero ha trabajado solamente en el video arbitraje en esta Copa del Mundo de Qatar 2022; fue el responsable del VAR en los partidos de Dinamarca Vs. Túnez, Bélgica Vs. Marruecos y Japón Vs. España, en la fase de grupos.



Como árbitro VAR de soporte, el mexicano estuvo en el Alemania Vs. Japón, Brasil Vs. Suiza y Túnez Vs. Francia de la primera ronda. Como AVAR, Fernando estuvo presente en el Suiza Vs. Camerún y Gales Vs. Irán, en la fase de grupos.



Trabajando como VAR de apoyo, ‘‘El Cantante” formó parte del partido Países Bajos Vs. Argentina en Cuartos de Final y también en el compromiso de Francia Vs. Marruecos de Semifinales.



Guerrero terminará el Mundial de Qatar 2022 como el silbante mexicano con más partidos en la justa.

El árbitro polaco Szymon Marciniak pitará la final del Mundial

El colegiado polaco Szymon Marciniak ha sido elegido para arbitrar la final del Mundial de fútbol Qatar 2022 que medirá a Francia y Argentina, auxiliado en bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. El estadounidense Ismail Elfath será el cuarto árbitro.