Falso: Mexicano no fue detenido por llevar tequila a Qatar

El video de un mexicano que presuntamente fue castigado con 30 latigazos por pasar de contrabando tequila a Qatar es falso

Por: Patricia Agüero

Noviembre 20, 2022, 11:24

Recientemente comenzó a circular en redes sociales la presunta detención de un ciudadano mexicano en Qatar, esto después de haber intentado pasar de 'contrabando' una botella de tequila.



La historia se dió a conocer después de que un usuario en Twitter solicitó el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.



'Mi hermano Agustín Jaramillo viajó a Qatar con motivo del mundial. Las autoridades de aquel país lo mantienen incomunicado y lo último que supimos es que recibirá 30 latigazos en una plaza pública de Doha. Suplicamos su intervención', publicó el usuario Memo Jappan acompañado de un video que rápidamente fue replicado por algunos medios como cierto.





El video que originalmente fue compartido en TikTok por el usuario Ricardo Navarro, este mismo es captado por un acompañante cuando ingresa al aeropuerto con una maleta de ruedas, mientras que en la otra mano lleva una sudadera de la Selección Mexicana, pero con una botella escondida.



'Traficando alcohol a Qatar', se lee en la publicación del video.



Sin embargo, todo parece apuntar a que el video fue parte de una broma y al ser retomado por el usuario de Twitter que hizo un llamado al canciller Marcelo Ebrard, la gente lo tomó como un suceso verdadero.

¿Qué dice la Ley en Qatar sobre las bebidas alcohólicas?



Las leyes en Qatar referentes al consumo de bebidas alcohólicas son muy claras y de no acatarlas se castigan severamente.



Está prohibida la importación de bebidas alcohólicas (aunque sea adquirido en el 'duty free' de aeropuertos o aviones)



Los extranjeros solo pueden consumir alcohol en sitios específicos con un permiso, como hoteles y restaurantes. La embriaguez o beber alcohol en lugares sin licencia se considera delito. Está rigurosamente prohibido conducir después de haber consumido alcohol. Un índice de alcohol en la sangre superior a cero es delito y conlleva pena de arresto y el pago de elevadas multas. No se podrá abandonar el país hasta que se resuelva el juicio.



Cabe recordar que el pasado viernes, a 48 horas de que arrancara el partido inaugural entre el país anfitrión y Ecuador, la FIFA dio marcha atrás y aseguró que, de acuerdo con los organizadores, no se podría vender alcohol en la justa mundialista.



La organización también recomendó expresamente a los aficionados que no llevaran bebidas alcohólicas en sus maletas.



El hombre que se hizo viral por presuntamente haber sido detenido en Qatar, compartió un video mostrando que acudió a la inauguración de la justa mundialista, no sin antes dejar un mensaje para burlarse de la situación.



'Apenitas alcancé a llegar después de los latigazos', se lee en el video.