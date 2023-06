Faitelson ofrece pagar para castigar a asesino de perrito

El caso del perrito que fue asesinado luego de que fue lanzado por un hombre a un cazo hirviendo ha provocado indignación en la sociedad mexicana, entre ellos el comentarista deportivo David Faitelson, quien ofreció dinero para que se encarguen del responsable en la cárcel.

Un sujeto identificado como Sergio ’N’, fue detenido por autoridades capitalinas en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX) durante el mediodía de este martes 30 de mayo, por su probable participación en el delito de maltrato animal.

Ante la noticia, Faitelson utilizó su cuenta de Twitter para poner a su disposición dinero para que el responsable de la muerte de 'Benito', nombre con el que bautizaron al perrito después de su muerte, reciba su merecido tras las rejas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Enfermo! Hombre lanza perro a cazo con aceite hirviendo

“Yo colaboro con el dinero que haya que poner para que se encarguen de él en la cárcel. Indíquenme con quién me dirijo”, escribió el controvertido periodista.

Y aunque el David Faitelson tiene muchos detractores por su polémicos comentarios deportivos, muchos expresaron su agradecimiento y admiración por este gesto.

'Hoy me caes bien', 'Aunque tenemos diferencias de opinión, estoy de acuerdo contigo, David. Me apunto', 'Al fin escribes algo bueno', '¡En eso estoy contigo, David! Gracias por sumar en este lamentable caso', 'Me caías mal, ahora tqm Faitelson', 'Aquí si te apoyo en todo David. Nos vemos en el otro tuit', 'Valla. Hasta que estoy 100% de acuerdo contigo'', son algunos de los comentarios que apoyaron el tuit de Faitelson.