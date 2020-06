¡Exárbitro aceptó que recibió regalos de Boca Juniors!

Foto: Web

Claudio Martín abrió la polémica en Argentina al asegurar que recibía regalos

Azteca Deportes -

Ciudad de México.- ¡Ardió Troya! En Argentina las cosas están que arden después de las declaraciones del exárbitro Claudio Martín, quien aseguró que en su momento, recibía regalos por parte de Boca Juniors, el gigante del futbol argentino.

"Muchas veces me daban bolsas con regalos antes de un partido. En Boca me daban una caja con chocolates y champagne. Después de cobrar bastante contra Boca no apareció más la bolsa. Yo voy a dirigir un partido, no a un equipo", reveló el colegiado para el programa Club 497.

Estas palabras causaron escozor en los fanáticos del resto de los equipos, quien además de hablar mal de los Xeneizes, investigaron que el equipo más ganador de Argentina, ganó el 64% de los partidos en los que Martín dirigió los partidos de los Azul y Oro.

Finalmente, Claudio Martín aseguró que también ha tenido problemas por hacer pública su afición por Newell´s.

"Hoy no puedo pasar ni cerca de la cancha de Newell´s. Antes si porque la gente no sabía que era hincha de Rosario Central, solo algunos periodistas. Se generan muchos problemas cuando se sabe la afición de un árbitro", sentenció.