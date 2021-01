Las estrellas del deporte español desean un mejor 2021

El 2020 ha llegado a su fin. Os deseo lo mejor y mucha salud en este nuevo año! #Feliz2021



Ja hem arribat a la fi d´aquest 2020. Us desitjo el millor i molta salut per aquest any nou! #Feliç2021



2020 is almost over.

I wish you all the best, health and happiness! #Happy2021 pic.twitter.com/cQ9MzS1pwo