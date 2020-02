Entrena Rayados con Rodolfo Pizarro ausente

Por: Luis Alberto Madrigal

El playera "20" ni siquiera apareció en el centro de entrenamiento del club albiazul, citado a las 11:00 para trabajar, luego del partido sostenido anoche ante Santos en Torreón, por la Copa MX.

Los jugadores iniciaron la práctica bajo un mensaje de Antonio Mohamed, sin embargo, Rodolfo Pizarro, no asistió, ante la posibilidad de que hoy confirmen su traspaso al Inter de Miami.

Rayados no ha hecho oficial su salida, y ante esto, el jugador al parecer 'ya no se siente jugador del club', ya que no apareció en El Barrial.

Trascendió que la transferencia aún no se da por hecho debido a que el pago de la cláusula aún no la han recibido los regios, y por ello, de último momento, Pizarro salió del once titular del equipo que enfrentó a los guerreros, y tampoco fue a la banca, sino fue enviado al palco.