'Entre algodones' el pie goleador de André-Pierre Gignac

El pie derecho del goleador André-Pierre Gignac está 'entre algodones' y su entrenador Ricardo Ferretti confía en que estará listo para el partido del viernes, cuando Tigres visite a Puebla, en la jornada 9 del Clausura 2020

Notimex -

André-Pierre Gignac marcó el sábado los tres goles en la victoria de Tigres sobre Pumas y con ello llegó a 125 anotaciones en menos de cinco años de pertenecer al equipo "felino", el cual volvió a la senda del triunfo después de haber perdido los dos anteriores encuentros en el campeonato local.

"Tiene una molestia en el pie derecho y ahorita está en rehabilitación, y espero que sí pueda estar para el viernes", expresó Ferretti, quien a diferencia de las anteriores comparecencias ante los reporteros exhibió un rostro alegre, sonriente y hasta bromeó.



Claro que está contento Ricardo Ferreti con su equipo y en especial con Gignac por su histórica participación goleadora con el equipo, pero se abstuvo de calificarlo como el mejor artillero que ha dirigido en su larga y fructífera carrera de entrenador.



Su primer argumento es que no le gusta hacer comparaciones porque en su elección puede perder alguien, y agregó que en su tiempo de entrenador ha compartido trabajo con muchísimos buenos delanteros.



Dijo que el francés es un gran jugador, un futbolista comprometido y trabajador para cumplir más objetivos individuales, y en esa labor está lo colectivo para alcanzar las metas que pretende la institución.



La semana que pasó fue muy significativa para Tigres, porque el miércoles anterior eliminó al equipo salvadoreño Alianza, para calificar a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, y en el Clausura 2020 de la Liga MX goleó 3-0 a Pumas.



"No quedamos viviendo en el pasado. Ahora, llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada y cuando llevábamos tres derrotas tampoco nos estábamos suicidando", expuso el estratega, quien insistió en trabajar para continuar por la senda del triunfo.



Uno de los temas planteado en la conferencia de Ferretti fue el de los jugadores menores de edad, nacidos en 1998 y posteriores, que deben ser alineados para acumular 568.5 minutos en todo el torneo, de acuerdo al reglamento de competencia.



"No me gusta que las cosas sean impuestas. Que se logren (alinear) a través de la capacidad y la oportunidad que tengan. Ahorita se habla mucho de ciertos jóvenes, pero tenemos que ver dentro de cuatro o cinco años y no es ahorita. Porque hay una regla y los pones y después, si ya no cumple con la regla, los abandonan", concluyó.