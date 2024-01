 Enfrentamiento entre aficionador en partido de la Copa FA

El encuentro de la cuarta ronda de la FA Cup entre el West Bromwich y el Wolverhampton ha sido interrumpido a causa de incidentes en la grada del estadio de The Hawthorns y de varios de sus seguidores que saltaron, incluso, al césped.

Tuvo que actuar la policía para intentar paliar los sucesos que comenzaron a diez minutos del final, cuando el brasileño Matheus Cunha batió por segunda vez al meta Joshua Griffiths y sentenciaba, prácticamente, el enfrentamiento.

Varios objetos cayeron al césped desde uno de los fondos del recinto y algunos de los fans saltaron al campo como protesta y en contra de su equipo que milita en la Championship, segunda división.

After the goal some of the fans entered on pitch. 👀



West Bromwich - Wolverhampton match stop !!! pic.twitter.com/sCQb55TsZV