El técnico de Alianza, Wilson Gutiérrez, explota contra Gignac

Por: Luis Alberto Madrigal

Luego de perder el pase a Cuartos de Final de forma dramática en la última jugada del partido, el técnico de Alianza, Wilson Gutiérrez, explotó contra el delantero francés André Pierre Gignac, autor de dos goles en la noche, pero acusó al cuerpo arbitral de proteger de más al europeo, al no amonestarlo pese a los reclamos y agresiones que hizo a sus jugadores.

El estratega de los Elefantes reclamó que Gignac estuvo muy furioso con todos y nadie lo detuvo, y sintió al arbitraje más cargado a favor de los felinos pero no le resto mérito a su reacción hasta el final.

"No me gusta hablar de los arbiteos pero no me pareció cosas que pasaron durante todo el partido. Gignac arremetió contra todos y no hubo ninguna tarjeta. Peleamos con todo con un grande de Concacaf.

Estot orgulloso del grupo por lo que vinimos a jugar.

"No voy molesto por la última jugada, hay mérito ellos la generaron. Pero fueron muchas faltas que no nos marcaron, no se porque marcaron cuatro minutos, no perdimos minutos e insisto Gignac los trató mal, les gritó a todos los abanderados, al central, agredió a uno de mis muchachos. Él es un gran jugador de mucha calidad, no se le discute, pero la ley debe ser pareja para todos y los jueces no se hicieron respetar por él", arremetió Wilson Gutiérrez.

Pese a la derrota, el estratega dijo que el equipo hizo cara a lo felinos, que pese a su cómoda y rápida ventaja, casi logran el "Volcanazo" que buscaron, pero no les alcanzó el esfuerzo.

"Estoy orgulloso del grupo que vino acá en contra de todos los pronósticos y con el marcador adverso de 3-0 en los primeros minutos y nos supimos reponer, pusimos el partido donde queríamos y lastimosamente al final ellos hicieron pesar su jerarquía.

Pero yo no le quito méritos al rival, nos tenían 3-0 y nos supimos levantar pero no nos alcanzó", finalizó.