El mundo del fútbol lamenta la muerte de 'Pelé'

Clubes, ligas y jugadores del todo el planeta lamentaron y enviaron su condolencias por la muerte del rey brasileño del fútbol

Por: Redacción

Diciembre 29, 2022, 13:50

Las expresiones de pesar por el fallecimiento del 'rey' Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' a los 82 años de edad no se hicieron esperar en el mundo del deporte.



Clubes y ligas de todo el planeta publicaron la noticia, acompañando de algún mensaje de lamentación o pésame para la familia de Do Nascimento tras el deceso del ex seleccionado de Brasil.



Santos, en el que 'Pelé' nació para el fútbol y en el que jugó durante casi toda su carrera, lamentó el fallecimiento de su rey y le dedicó solamente una palabra: 'Eterno', junto a una foto en la que se ve una corona dorada debajo de una luz sobre un fondo negro.



El FC Barcelona, el Real Madrid, el Everton, así como el Flamengo, el Manchester City, los Rayados del Monterrey, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), entre otros clubes del mundo, lamentaron la muerte de 'O Rei'.





Entre los futbolistas que han expresado su pesar ante la noticia del fallecimiento del legendario jugador se encuentran Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, entre otros.

Igualmente, personas del mundo deportivo u organizaciones como LaLiga, lamentaron el deceso de Arantes, y lo recordaron por medio de una fotografía junto a él.





Además, usuarios de internet recordaron el momento en que Diego Armando Maradona entrevistó a Pelé para una cadena de televisión en vivo, donde ambos ex jugadores se pasaron pelotas con la cabeza, igualmente publicaron un cita de Pelé cuando falleció Maradona.



'Espero que algún día podamos jugar al fútbol juntos en el cielo', dijo 'El Rey' cuando falleció 'El Diez'.



Por su parte, los encargados de las cuentas de Pelé, publicaron una foto con un emotivo mensaje, donde destacaron los valores del 'O Rei', la 'inspiración' y el 'amor'.

(Con información de elhorizonte.mx)