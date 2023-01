Diego Lainez fichará con Tigres, aseguran en España

El próximo destino de Diego Lainez sería en la Liga MX con el conjunto de Tigres, el cual está en espera de la respuesta del futbolista de 22 años

Por: Héctor Ortega

Enero 23, 2023, 15:21

Diego Lainez actualmente se enfrenta ante la gran incógnita de si aferrarse a seguir en Europa o regresar a México, donde tiene una atractiva propuesta en la Liga MX por parte de Tigres.



Tras darse a conocer que el Braga, equipo en el que está de préstamo, ya no tendría interés en los servicios de Lainez, el mexicano de 22 años se convirtió en prácticamente un diamante en bruto para la Liga MX, pues varios equipos fueron los interesados en traer a la joven promesa de regreso a México.



Uno de esos equipos fue el América comandada por Santiago Baños, con quien no logró llegar a un acuerdo para integrarse debido a las exigencias económicas que el jugador y sus agentes pedían.



Otro de los equipos y quienes realmente estarían muy cerca de fichar a Diego, son los Tigres, los cuales estarían dispuestos a pagar los dos millones de dólares que pide el joven mexicano y daría otros 7 mdd al Betis por su carta.





“El Betis pretende tener un ingreso por Lainez que le permita recomponer algo sus arcas de cara a poder completar sus objetivos en este mercado de enero. En ese sentido negocia con el Tigres, que es el club que mejor propuesta ha realizado por Lainez, superando al América', informó el portal ABC de Sevilla.

Y pese a que el canterano del América no quiere regresar a México, si su equipo de trabajo no logra conseguirle una oferta en Europa, a Lainez no le quedaría otra opción si el conjunto felino se acerca a lo que piden los verdiblancos, pues ellos tienen como objetivo recuperar algo de la inversión que hicieron por el joven mexicano.De esta forma es como Lainez tiene solo ocho días para decidir el futuro de su carrera, pues en ese lapso de tiempo se cierra el mercado de fichajes.