Diego Cocca es presentado como director técnico de Tigres

Diego Cocca fue presentado por la directiva de Club Tigres como el nuevo director técnico que comandará al equipo en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.



En rueda de prensa desde el Estadio Universitario, Mauricio Culebro y Antonio Sancho, presidente y director deportivo del equipo felino, respectivamente, dieron la bienvenida al entrenador argentino.



Asimismo, dijo confiar que con Diego al frente del primer equipo, la institución universitaria podrán cumplir con los objetivos trazados.

Tras recibir la bienvenida, Diego Cocca se dijo feliz y contento de poder estar en una gran institución, lo cual es todo un desafío en su carrera como estratega.

Cocca reconoció que cuando Mauricio Culebro lo contactó no dudó en sumarse a Tigres.



'El tema de la edad no me preocupa tanto, me preocupa el rendimiento. Si el jugador rinde, no me importa la edad, me importa que rinda. En lo que participe y funcione, bienvenido sea, lo seguiremos buscando. Es difícil hablar del equipo con solo mirarlo, hay que trabajarlo. Necesito sentirlo, verlos, tendremos pretemporada, concentrados, seguramente tendré una idea más clara del plantel, jugadores, compromiso', señaló.