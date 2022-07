Desea como regalo por sus 100 años que Gignac la felicite

A punto de cumplir sus 100 años, Doña Mary, fiel seguidora de Tigres, ya sabe lo que quiere como regalo: un saludo de su ídolo André-Pierre Gignac

Por: Ernesto Ochoa

julio, 27, 2022 09:29

Ella sí que es la Tigre mayor del equipo más pasional: Doña María, una regia con 99 años de vida y a punto de cumplir el centenario.

Es tal vez la aficionada más longeva de los Tigres de la U.

"Con 100 años encima yo me siento todavía con fortaleza no me explico porque será, será porque ya soy de herencia gente ya maciza", comentó.

Desde muy joven nació su pasión por los colores auriazules que le han dado tantas satisfacciones con siete estrellas y jugadores que marcaron época dorada.

"Yo soy Tigre de corazón", dejó en claro doña Mary.

Por su edad ya no puede asistir al Volcán, pero no se pierde un solo partido por televisión.

Ahí desde casa arma su fiesta como si estuviera en la tribuna.

El 4 de agosto, Doña Mary cumplirá 100 años de vida.

"Lo que pido es que vaya a tener mucha salud cuando vaya a cumplir mis 100 años. Rodeada de mis hijos mis nietos es la mejor felicidad", mencionó.

Pero también tiene otro deseo de cumpleaños: que su ídolo André-Pierre Gignac, goleador histórico de los Tigres, le envíe un mensaje de felicitación.

Ella es Doña Mary, una incomparable hincha felina que apoya en las buenas en las malas y en la peores.