Denuncia jugadora de Chivas que chofer americanista se niega a subirla a camión

Michelle González, jugadora de Chivas Femenil, denunció la discriminación por parte de un chofer que se negó a subirla al camión solo por traer puesto un pants del conjunto tapatío

29/11/2019

Por: Redacción





La jugadora del 'Rebaño Sagrado' realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter en donde señaló que se dirigía rumbo a las instalaciones de Verde Valle, donde entrena el equipo, para una terapia de rehabilitación, cuando fue víctima de este acto discriminatorio.

"Me acerqué a la base de transportes públicos, el chofer claramente me dijo que le iba al América y que él no subía a Chivistas", relató.

Iba rumbo a mi rehabilitación a verde valle y un chofer americanista del transporte público no me quiso subir ?? porque traía el pans de @Chivas

¿Cómo tomar eso?

La rivalidad debería quedarse dentro de la cancha, ¿No? — Michelle González (@MichGonMer) November 28, 2019

