Debanhi Tapia, aguerrida luchadora que no se rinde

Salió de Juárez para colgarse la medalla de oro en los Panamericanos, ella es Debanhi Tapia, una joven atleta neolonesa que practica lucha olímpica, y que en base a dedicación y esfuerzo, logró subirse a varios podios, y en el camino, cambió la opinión de su propio padre sobre la disciplina que practica.

“Yo empecé a practicar lucha olímpica en un centro comunitario que está ubicado en Juárez, en Monte Cristal, empecé a los 12 años y actualmente tengo 20. Mi papá me decía ‘Es lucha, es de hombres’, pero conforme fui avanzando y creciendo en la lucha, se dio cuenta de que también es para mujeres, ahora está muy orgulloso de mí, me felicita y me apoya mucho en mis competencias”, comentó la medallista.

Pero todo nació cuando era una niña, cuando el arte de la lucha olímpica la cautivó.

“Cuando yo empecé me llamó mucho la acrobacia, ver los calentamientos que se aventaban, los ejercicios, ver todo eso me empezó a llamar la atención y aquí sigo”.

Y así nació una relación que rindió frutos que se vieron cristalizados en victorias.

“En el 2021 fue mi primer competencia en la cual me coroné como campeona, y actualmente lo sigo siendo, e igual en el 2021 fui al Panamericano que fue aquí en Mexico, e igual obtuve el primer lugar”.

Debanhi probó las mieles del triunfo, con un sentimiento indescriptible que intentó definir ante nuestros micrófonos.

“Yo creo que fue una meta alcanzada para mí, fue un logro más en mi vida, yo creo que eso me empezó a abrir más mi mente, fue de mucho sentimiento, me sentí muy orgullosa de poder darle una medalla a mi país”.

Pero no se conforma en sus victorias pasadas y ya tiene en mente sus siguientes pasos.

“Actualmente quiero seguir luchando, luchar en adulto, en sub23 que es lo que tenemos en mente yo y muchos de mis compañeros, y queremos darle este año”,

Debanhi Tapia, una joven que logró el oro, pero que a su vez, inspira a niñas más pequeñas a seguir sus sueños sin importar el ‘Es para hombres’.

“Yo creo que es un deporte muy lindo y siento que las mujeres somos las mas aguerridas en este deporte, y yo las invitaría a seguir entrenando y echándole ganas y que nunca se rindan”.





