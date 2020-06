Danilinho, exjugador de Tigres le mienta la ma... al 'Tuca' Ferretti

El mediocampista brasileño y exjugador de Tigres admitió que se ponía borracho antes de jugar partidos importantes

Por: Redacción Web

Danilo Verón Bairros, mejor conocido como "Danilinho" reapareció en escena, pero en esta ocasión sorprendió por 'mentarle la ma...' al entrenador de los Tigres de la UANL, Ricardo 'Tuca' Ferretti.

En un video que se comparte en redes sociales, el mediocampista brasileño y exjugador de Tigres, hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

En un momento del video "Danilinho" recordó la final del Clausura 2011 en la que Tigres salió campeón sobre el equipo de Santos de Torreón.

Danilinho al parecer en estado inconveniente hace fuertes declaraciones ??????? pic.twitter.com/gNNgPbz9ST — Roberto Saucedo (@rober_sau) June 12, 2020

"Yo soy ching...porque hoy dicen pedo, yo llegué a las 11:30 de la noche el viernes para jugar el sábado, pedo. Y salimos campeón o no".

Y después de admitir que había tomado un día antes de esa final, también recordó al 'Tuca' y le envío un peculiar 'saludo'.

"Que ching...a su madre el Tuca, grábame", dijo "Danilinho" en la transmisión.

Pero, también tuvo elogios para algunos jugadores del futbol mexicano, principalmente para el delantero felino, André-Pierre Gignac.

Se desconoce la fecha en que ocurrió esta transmisión del jugador, pero se cree que no es reciente porque menciona al expresidente de Tigres, Miguel Ángel Garza.

"Miguel Ángel Garza no era nadie y lo pusieron de Presidente...no me contesta porque no es hombre", arremetió 'Danilinho'.

'Danilinho' formó parte de los 'Cuatro Fantásticos' como llamó la afición al grupo de jugadores que ayudaron a Tigres a romper con una sequía de casi 30 años sin títulos y lograr su tercera estrella.