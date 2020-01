Dan a conocer presunta causa que habría originado el accidente aéreo de Kobe Bryant

Azteca 7 Deportes - 27/01/2020 00:44 a.m.

Por: Redacción

Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero. Según ‘TMZ Sports’, que fue el medio que adelantó la triste noticia, Kobe viajaba con varias personas en su helicóptero privado cuando se precipitó contra una colina de la localidad californiana de Calabasas. Entre los nueve fallecidos, además de Kobe, se encontraba una de sus hijas, Gianna Maria Onore, de apenas 13 años. TMZ reveló que el accidente se produjo cuando el aparato se dirigía a la Mamba Academy a un entrenamiento.

De acuerdo con Alex Villanueva, sheriff del Condado de Los Ángeles, reportó que fueron nueve las víctimas –y no cinco como se había dicho de inicio– que se encontraban en el helicóptero donde viajaba la leyenda de la NBA y su hija. Igualmente, aseguró que aún no pueden dictaminar qué ocurrió el incidente: “En este momento, no tenemos nada que podamos agregar hasta que el jurado haga su trabajo”, aseveró al tiempo de afirmar que John Altobelli, coach asistente del equipo de beisbol de Orange Coast College, se encuentra entre los fallecidos. Según lo dijo el manager de la novena colegial, Ron La Ruffa.

Distintos testigos presenciales aseguraron que momentos antes del accidente se escuchó cómo el motor del helicóptero emitía unos sonidos extraños. Después, se precipitó al vacío desde una altura próxima a los 100 metros y las llamas y el humo cubrieron gran parte de la escena de la tragedia. La causa oficial del accidente se encuentra actualmente bajo investigación, aunque todo parece indicar que fue un problema de visibilidad.

HABÍA MAL CLIMA

‘Los Ángeles Times’ habla de niebla intensa y pone como fuente a un testigo presencial: “No sonó bien y helicóptero iba muy bajo. Lo vi caer. Pero fue difícil distinguirlo, porque estaba muy nublado. El helicóptero se desvaneció en una nube de niebla y luego hubo una explosión. Había una gran bola de fuego. Nadie podría sobrevivir a eso”.

El personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y confirmó que no había supervivientes, informó la policía del condado de Los Ángeles en un mensaje en Twitter.

Las condiciones climáticas en la mañana de este domingo no cumplían los estándares mínimos para que la división de apoyo aéreo del Departamento de Policía de Los Ángeles pudiera volar, confirmó a CNN el portavoz de la institución Josh Rubenstein.

Debido a las condiciones de niebla, el Departamento de Policía de Los Ángeles había dejado en tierra sus helicópteros durante la mañana. “Esta mañana no volamos por ese (clima)”, reveló Rubenstein.

El helicóptero, un Sikorsky S-76B construido en 1991, partió del aeropuerto John Wayne a las 09:06 horas del domingo (11:06 horas, tiempo de México), según los registros de vuelo disponibles al público. El helicóptero pasó sobre Boyle Heights, cerca del Dodger Stadium y sobrevoló Glendale durante el vuelo. La base de datos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte no mostró incidentes o accidentes previos para esta aeronave, registrada en Island Express Holding Corp., con sede en Fillmore, según la base de datos de negocios de la Secretaría de Estado de California.

La aeronave era un medio que el exjugador de basquetbol usaba habitualmente para desplazare. De hecho, cuando jugaba en los Lakers solía desplazarse al Staples Center desde su casa en Newport Beach, California. (Con información de Marca.com)