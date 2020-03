Cruz Azul: en línea ascendente y a por el título

La Máquina se perfila como uno de los candidatos principales para obtener el título del Torneo Clausura 2020

El Cruz Azul ha protagonizado hasta la fecha un Torneo Clausura no impecable, pero sí lo suficientemente bueno como para ser claro candidato a levantar el título. Así lo indica su puesto en la tabla clasificatoria y así lo indican las estadísticas. Entre ellas, la principal: es hasta ahora y por derecho propio el conjunto que más puntos suma de los dieciocho equipos que figuran en la clasificación. Lo es, entre otros motivos, porque por ahora ha conseguido más victorias que el resto de sus rivales, a excepción de León. Ambos suman siete triunfos y lo que hace que Cruz Azul marche primero y no León, es el hecho de que el segundo ha perdido más encuentros que el primero.

Así, León ha encajado tres derrotas mientras que Cruz Azul dos. En el choque restante, el cuadro dirigido por Robert Siboldi se fue a casa con empate en el marcador. Aquel resultado parejo a tres goles ante el Deportivo Toluca significó, a la postre, el punto de inflexión para el equipo mexicano. Fue a partir de entonces cuando Cruz Azul comenzó a sumar de tres en tres, una situación en línea ascendente que ha permitido al equipo ocupar la plaza privilegiada que ahora ocupa.

Antes de ese empate, las cosas no habían empezado de la mejor manera para los celestes. El cuerpo técnico no supo dar con la tecla desde el primer momento y ello propició que se dejaran por el camino seis puntos de seis posibles en las dos primeras jornadas del campeonato. Las derrotas, por la mínima, pero al fin y al cabo derrotas ante Atlas Guadalajara en casa (1-2) y ante Atlético de San Luis como visitante (2-1), llevaron a los mexicanos a nada menos que a la última posición del campeonato y, por ende, a no aparecer entre los favoritos en las apuestas online de liga mexicana.

A por todas

Tras ver la luz en el partido que enfrentó a los de Siboldi contra el Santos Laguna, ante quien Cruz Azul se impuso por una goleada de tres a cero, las dudas volvieron con el empate con Deportivo Toluca. Se sacudieron las malas sensaciones de encima sin embargo los jugadores para protagonizar un ascenso meteórico hasta el liderazgo del Torneo Clausura. Seis victorias consecutivas, donde se incluye una de prestigio ante el América, que han servido a Cruz Azul para decir alto y claro que van a por todas.

El mensaje ha calado en una plantilla que cuando pisa el terreno de juego despliega un juego ofensivo que le ha llevado a ser el equipo con más goles a favor en su casillero. El duelo también lo comparte con León. Entre los dos solo un gol de diferencia: 24 para Cruz Azul y 23 para León. Para más inri, este particular combate por ser el más goleador de la categoría también se traslada al ámbito individual. Ángel Mena, delantero de León, suma ocho tantos, uno menos que el ariete de los celestes, Jonathan Rodríguez. De que este último continúe viendo puerta con asiduidad puede depender, en conclusión, que la línea ascendente de Cruz Azul en la presente campaña se transforme en la consecución del título de Tornero Clausura.